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Beyoğlu'nda metruk binada bomba ve molotof kokteyli bulundu

Beyoğlu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metruk bir binada 12 el yapımı parça tesirli bomba ile 136 molotof kokteyli ele geçirdi

22 Şubat 2015 01:17

Beyoğlu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki binada yaptığı aramalarda 12 el yapımı parça tesirli bomba, 136 molotof kokteyli ile bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacı Ahmet Mahallesi'nde bulunan iki binada çok sayıda patlayıcı madde saklandığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler 15 Şubat Pazar günü binalara operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda 12 el yapımı parça tesirli bomba ile 136 molotof kokteyli ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirdi.

Polis ekipleri, ele geçirdikleri molotof kokteylleri şişelerinde ve patlayıcılarda parmak izleri belirledi. Bu izlerin tespiti için ele geçirilen malzemeler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, operasyondan sonra binaları takibe aldı.

Polisler, binaların çevresinde 24 saat molotof kokteylerini ve el yapımı patlayıcıları bırakan şüphelileri yakalamak için aralıksız beklediği öğrenildi.

 

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