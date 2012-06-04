'Beyoğlu’nda masa yasağı yok, dışarıyı işgal yasağı var'

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mis Sokak'ta masaya müsaade edildiğini ancak Asmalımescit'te masaların olmayacağını söyledi.

Milliyet Gazetesi'nden Songül Hatırasu'nun masa yasağı ile ilgili sorularını yanıtlayan Demircan şunları söyledi:

Bir yıl evvel ne söylediysek aynı şeyi söylüyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Beyoğlu’nda masa yasağı yok. Kafasına göre dışarıyı işgal yasağı var. Ölçüsünü bilmeyen, yayılan esnafa ölçüsü, dizayna uyması hatırlatıldı. Umumun menfaatine bakarız. Bazıları şikayet ediyor ama bazıları da memnun. Üst katlardaki yerlere insanlar çıkmaya başladı mesela. Bakıyorsunuz adamın yeri 5. katta ama sokağa masa atmış. Biz başından beri dedik ki, sokak müsaitse, bizim şartlarımıza uyuyorsa, gerekeni yapıyorsa zaten izin veriyoruz. Bu süreç devam ediyor, yeni bir durum yok. Sokakları, yerleri müsait ise zaten izin veriyorduk. Yasaklamadık ki. Ama müsait değilse, kurallara uymuyorsa, keyfi davranıyorsa müsaade etmiyoruz. Mis Sokak müsait sokaklarımızdan, öyle olduğu için müsaade edildi. Orada belli işletmeler var, kentsel tasarım ofisimizin beklentilerine cevap veren bir yapı olduğu için izin verildi. Her sokağın kendine göre bir konsepti, bir stratejisi var. Şehirde kurallar var. Onları tatbik ediyoruz.



Asmalımescit'te olmayacak



Her sokakta bir konsept var. Dar sokaklar mesela, onlarda olmayacak. Asmalımescit’te olmayacak. Başka konseptler yarattık onlara. Uyan var, uymayan var. Yerine göre değişecek izinler. Bakın Talimhane’den hiç kaldırmadık, uygundu çünkü. Uygun olan sokak, uygun olan mekan var. Bütün sokaklara bu perspektifte bakılıyor. Burada bir belediye var. Burada olan herkesin beklentilerini karşılamak, teraziyi tutturma görevi bizde. Nevizade böyle çöktü hatırlarsanız. Bir daha toparlanamadı. Nevizade örneği orada duruyor işte. Dip yaptı işte Nevizade, hızlı bir şekilde tüketirseniz parlak günler çabuk geçer. Oysa kaliteli mekan olsun, yeteri kadar olsun diye bakmalıyız.