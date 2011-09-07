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Beyoğlu'nda masa gitti, balkon geliyor



Bakırköy Türkçü Sokak'ta zabıta ekipleri ile esnaf arasında masa sandalye arbedesi yaşandı. Öğle saatlerinde sokağa gelen Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işletmelerin kaldırıma koyduğu masa ve sandalyeleri toplamaya başladı. İşgaliye ödediklerini öne süren esnaf, belediye ekiplerine karşı çıktı.Bu sırada zabıta ile esnaf arasında arbede yaşandı. İtişmeler arasında belediye ekipleri masa ve sandalyeleri toplayarak kamyonete yükledi.El konulan masa ve sandalyeler belediyeye götürüldü. Belediyeye işgaliye ödediklerini söyleyen esnaf, bu operasyonların uzun süredir yapıldığını ifade etti.Bir esnaf, "2 ayda bir operasyon yapılıyor" diye konuştuİşte belediyenin masa yerine, balkon önerisi…1- Artik sokağa masa konulamayacak2- Mekânın cephesi yola bakıyor olacak.3- Giriş yerden en az 40cm yüksekliğinde olacak.4- Bu koşullarda balkon yapılabilecek.5- Balkon uzunluğu 70 cm’yi geçmeyecek.İşletmecilere tebliğ edilen Bu şartlara uygun işletmeler, ne olursa olsun balkona direk giriş veremeyecekler. İşletmenin bulunduğu bina Anıtlar Kurulu’nda tarihi eser gözüküyorsa balkon uygulaması yapılamayacak.