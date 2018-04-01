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Beyoğlu'nda kahvehaneye ateş açıldı: 6 yaralı

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı

01 Nisan 2018 03:50

Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda Fethitepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak\'ta bulunan bir kahvehaneye maskeli kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kahvehanede bulunanlardan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik şeridiyle kapatılan bölgedeki incelemelerde bulundu. Olay yerinde özel harekat polisleri ile zırhlı araçlar hazır bekledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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