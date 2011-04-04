-BEYOĞLU'NDA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Beyoğlu'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahele etti. Edinilen bilgiye göre, Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapmak isteyen bir grup göstericiye polis müdahale ederken, güvenlik güçlerine grup tarafından ses bombası atıldı. Meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, polis göstericilere müdahale etti. Müdahale sonrası toplanan kalabalık dağılırken, patlama ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sözkonusu patlamanın meydana geldiği yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri bir süre incelemede bulundu. Polis patlamayla ilgili çevrede şüpheli şahıslara yönelik bir süre araştırma yaptı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.