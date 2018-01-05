Beyoğlu'nda iki araç alev alev yandı

Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU\'nda, sürücüsünün çalıştırdığı panelvan birden alev aldı. Alevler yan tarafta park halindeki minibüse sıçradı. Yangın sonucu iki araç da kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kulaksız Keçeçi Piri Mahallesi Dutlu Sokak\'ta saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 34 UB 7348 plakalı panelvanın kontağını çevirdiği sırada, motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü panik halinde kaçarken, panelvan alev topuna döndü.

Yangın kısa sürede yan tarafta park halindeki bir minibüse sıçradı. Minibüs şoförü, alevleri fark eder etmez, sokak sakinlerinin de yardımıyla aracını panelvandan uzaklaştırdı. Minibüsün sahibinin eşi, araçlarının yanması nedeniyle sinir krizleri geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Sokak sakinlerinden Osman Karabasmaz,\"Biz geldiğimizde arka kapıları açıktı, yeni yeni yanmaya başlıyordu. Kasıtlı olabilir. Diğer araba yanındaydı. Sahibi geldi, kendini can havliyle içeriye attı. Arabayı boşalttı, ileriye aldı\" dedi.

Metin Öz ise \"Araç ile uğraşıyordu, bir kadın ile bir erkek çocuğu. Araç başladı alev almaya. Park halindeki yanındaki minibüste yanmaya başladı\' diye konuştu

(FOTOĞRAFLI)