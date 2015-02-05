Beyoğlu'nda hamile kadını bıçakladılar

Beyoğlu'nda, 1,5 aylık hamile bir kadın, kendisinden sigara isteyen 20 yaşlarındaki gence "Sigaram yok" diye cevap verince, karnından bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Tennure Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, evine doğru yürümekte olan Z.Y.'nin yanına yaklaşan 20 yaşlarında bir genç sigara istedi.



Kadın sigarasının olmadığını söyleyince, kimliği belirsiz kişi tarafından karnından bıçaklandı. 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın acı içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı kadının yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay sonrası mahalleye gelen çok sayıda sivil polis, saldırganı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.