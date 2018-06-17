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Beyoğlu'nda evler su altında kaldı; yollar göle döndü

Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'NDA sağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise  adeta göle döndü

17 Haziran 2018 16:59

Hakan KAYA -Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU\'NDA sağanak yağmur nedeniyle bazı evlere su bastı, yollar ise  adeta göle döndü.
İstanbul\'da aniden bastıran sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle Beyoğlu Dernek sokakta bulunan birçok eve su bastı. Evde bulunanlar yağmur sularını kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Evdeki eşyalar ise su baskını nedeniyle kullanılamaz hale geldi. 
Yoğun yağış ulaşımı da etkiledi. Piyalepaşa bulvarı yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Yoldaki su birikintisini gören sürücüler geri manevra yaparak farklı güzergâhlara yöneldi. Biriken suya rağmen yola devam etmeye çalışan bir taksinin içi ise yağmur sularıyla doldu.

fotoğraflı

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