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Yaşam

Beyoğlu'nda çıkan çatışma sırasında seken kurşun can aldı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken kurşun, 4. kattaki atölyede çalışan 12 yaşındaki kızın ölümüne neden oldu

04 Ekim 2013 09:34

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında seken kurşun konfeksiyon atölyesinde çalışmakta olan 12 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Talihsiz çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken kurşun, 4. kattaki atölyede çalışan 12 yaşındaki kızın ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacı Ahmet Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Ateşlenen mermilerden biri, sekerek, tekstil atölyesinin 4. katında çalışan Emine Demirel'in kalbine isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen 12 yaşındaki kız, yolda yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

İlköğretim 8. sınıf öğrencisi olan Demirel'in, 10 ay önce trafik kazasında babasını kaybetmesinin ardından okul sonrası konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Demirel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Kızın cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.

Polis, kavgaya karışan ve uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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