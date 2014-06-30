Beyoğlu'nda bir trans bireyi öldüren sanığa 16 yıl hapis istemi

İstanbul Beyoğlu’nda bir trans bireyi öldüren bir trans bireyi de yaralayan 17 yaşındaki H.T. hakkında 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Büro'da görevli savcı Nurten Altınok tarafından hazırlanan iddianamede, “17 yaşındaki H.T.'nin 22 Nisan gecesi arkadaşı T.M. ile eğlenmek için Beyoğlu'na gitti daha sonra iki arkadaşın Tarlabaşı'nda görünümleri ve davranışları itibariyle bayan olduklarını zannettikleri iki kişi ile birlikte olmak için kişi başı 50 TL karşılığı anlaştıkları” kaydedildi.



‘Evde tartışma çıktı’

Şüpheli H.T.'nin "Çağla", arkadaşı T.M.nin de "Esmer" adlarını kullanan kişilerle birlikte olmak için Balo Sokak'ta bir eve gittikleri belirtilen iddianamede, Çağla ve Esmer'in travesti olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, “H.T., Çağla'nın travesti olmasını ileri sürerek parasını geri istedi" denildi.



‘Tabanca çekerek ateş etti’

İddianamede olayın devamı şöyle anlatıldı, "Çağla'nın parayı vermemesi üzerine tartıştılar. H.T., olay kavga boyutuna varmadığı halde üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, önce salon kısmında yatan üçüncü travesti "Nalan" isimli M. K.'ya ardından da Çağla isimli İ. Ö.'ye (25) ateş etti. İ.Ö., göğsünün tam ortasından girip sağ kürek kemiği üzerinden çıkan ateşli silah mermisi yaralanmasına bağlı olarak öldü" denildi.

‘Silahı komşunun bahçesine gömdü’

Olaydan sonra kaçan H.T.'nin iki gün sonra Cinayet Büro Amirliği'ne gelen telefon ihbarı üzerine Bahçeşehir'de oturduğu mahallede yakalandığı ve üzerinde olayda kullanılmayan başka bir ruhsatsız tabanca bulunduğu belirtildi. İddianamede, H.T.'nin olayda kullandığı silahı da oturdukları villanın karşısında bulunan komşularına ait villanın bahçesine gömdüğü belirtildi.

16 yılla yargılanacak

Savcı Altınok, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu iddianamede, H.T.'nin “Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, “Kasten adam yaralama" ve “Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istedi. H.T.'nin suç tarihinde 18 yaşın altında olduğu kaydedilen iddianamede yaş indirimi istendi. Savcı Altınok, indirim sonrası H.T. hakkında 10 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmesini istedi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.