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Beyoğlu'nda bir araçtan rastgele ateş açıldı; 4 yaralı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 02:26

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda, bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Polisi alarma geçiren olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldı.
Olay, Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak\'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geldikleri otomobil içerisinden 
havaya ve çevreye rastgele ateş açan kişi ya da kişiler, kaçarak izlerini kaybettirdi. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fatih E., Erdi Y., Ömer Emin E. Fırat D. çevredekiler tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Çevik Kuvvet ekipleri, hastane önünde güvenlik önemi aldı. Olayın yaşandığı sokakta alınan güvenlik önleminin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Bir otomobilin arka camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Özel Harekat polisleri, sokakta şüpheli gördükleri kişileri arayarak kimlik kontrolünden geçirdi. Durdurulan bazı araçları da arandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de, çevredeki sokaklarda denetimlerde bulundu. Olayla ilgili çok yönlü çalışma sürüyor
Öte yanda, tedavileri süren yaralılardan Fırat D.\'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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