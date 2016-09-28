Beyoğlu’nda Antika Festivali başladı

Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı’nda 28 Eylül- 5 Ekim tarihlerinde Antika Festivali düzenliyor.

Beyoğlu Belediyesi, 50 gün sürecek festivallar dizisi başlattı. Amaç patlama ve darbe sonrasında boşalan Beyoğlu'nu canlandırmak.

Bianet’in haberine göre, Antika Festivali, Beyoğlu’nda hareketlenme yaratmak için başlatılan 50 günlük festival sürecinin ilk ayağı.

Bu yıl ilk kez Taksim Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe, antikacılar, sahaflar, tasarımcılar, el sanatçıları ve bilim insanları katılacak. Festivalde 63 antikacı, 90 sahaf, 50 tasarımcı, 70 el sanatçısı yer alacak.

Festival Tünel Meydanı'ndan klasik arabaların konvoyuyla başladı.

Festivalde; söyleşiler, eski mobilya restorasyonuyla ilgili altın varak ve gomalak işlerinin canlı uygulamaları, antikanın tüm alanlarında sanatsal etkinlikler yer alacak. Her gün müzik dinletileri, söyleşiler ve Mezat’ın da yapılacağı festival 5 Ekim de son bulacak.

Festivaller 50 gün sürecek

Bunun yanında 3-10 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Film Festivali, 7 Ekim-16 Ekim tarihlerinde Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, 18-23 Ekim tarihlerinde Tasarım ve Zanaat Festivali, 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Beyoğlu Sahaf Festivali düzenlenecek.

Beyoğlu Festivali, 9-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Meraklı Zihinler Bilim Şenliği ile son bulacak.