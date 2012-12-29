Beyoğlu'nda ahşap bir binada yangın çıktı, dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri binaya ulaşmakta zorluk yaşadı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, bina ise kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi Işık Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada sabaha karşı yangın çıktı.

Olay, mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle durum, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle yardım etmekte zorluk çekti.

Binanın çatı katında başlayan yangına, itfaiye ekipleri gelene kadar herhangi bir müdahale yapılamadı.

Yer yer çökmelerin de yaşandığı yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınabildi.

Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, ahşap binanın tarihi olduğunu iddia edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.