Beyoğlu'nda "Akıllı çöp toplama" dönemi



Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Belediyesi, temizlik çalışmalarının daha düzenli yürütülebilmesi için akıllı telefonlara indirilen \'Smart Beyoğlu\' uygulamasıyla \'akıllı çöp toplama\' dönemini başlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, vatandaşların çöplerini akıllı uygulama ile belediyeye bildirebileceğini aktararak, “Böylelikle çöplerin sokağa indirilme süreci kısalmış oluyor. Dar sokaklarda, konteyner olmayan yerlerde çöpün sokakta kalma sürecini kısaltmış oluyoruz\" dedi.

Akıllı temizlik araçlarının tanıtımı ve saha uygulaması Taksim Meydanı\'nda düzenlenen törenle yapıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'ın yaptığı tanıtıma Beyoğlu esnafı ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım öncesinde Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlilerinden oluşan koro mini bir konser verdi. Konser, renkli görüntülere sahne oldu.

ÇÖP ARABASI, YAKLAŞTIĞINDA MESAJ ATIYOR

Tanıtımın ardından Ahmet Misbah Demircan, akıllı çöp toplama uygulamasını basın mensuplarına anlattı. Demircan, “Temizlik zaten asli görevimiz biliyorsunuz. Hem çöp toplama hem yıkama yapma hem temizlik yapma belediyemizin en çok övündüğü güzel uygulamalarından biri. Burada yaptığımız şu; bazen çöp arabasının geldiğini takip edemeyen, konteynerin konulmasının zor olduğu sokaklarda bir aplikasyon. Aplikasyonu vatandaş indiriyor, indirdiğinde oraya adresini de kodluyor. Adresini kodladıktan sonra çöp arabasının içerisinde bir aparat var. Yakınlaştığı sokaktaki sakinlere mesaj atıyor. \'Ben şu kadar dakika içerisinde geliyorum\' diye. Onlar da haber aldıkları için çöplerini ona göre çıkartıp aracı bekliyorlar ve çöpleri veriyorlar. Böylelikle çöplerin sokağa indirilme süreci kısalmış oluyor. Dar sokaklarda, konteyner olmayan yerlerde çöpün sokakta kalma sürecini kısaltmış oluyoruz. Geniş sokaklarda bu söz konusu değil. Oralarda zaten konteynerler var ama dar sokaklarda, çözümün olmadığı yerlerde çöp arabasının geldiğini takip edebilmek vatandaşımız için bir kıymet. Bu, hayatı konforlu hale getirir\" dedi.

ESNAF MEMNUN

İstiklal Caddesi\'nde bulunan esnaf da hayata geçirilen yeni uygulamayı test etti. Uygulamadan memnun kalan esnaf, çöplerin hemen toplandığını ve uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, katı atık toplama işlerinde kullandığı 73 araçlık filosunu, son teknolojiyle donatılmış çevre dostu araçlarla yeniledi. Yenilenen araçlar GPS (Global Positioning System) ile Beyoğlu Belediyesi tarafından geliştirilen Smart Beyoğlu uygulamasına entegre edildi.



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