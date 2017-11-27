Beyoğlu'nda 3 katlı bina alev alev yandı

Hasan YILDIRIM - Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu Tarlabaşı\'ndaki cami inşaatının yanında bulunan 3 katlı boş binada saat 07.30 sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört bir yandan su ve köpük ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü alma telaşına düştü. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı.

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