Beyoğlu’na feminist aday

Türkiye'de ilk defa kadınlar yerel seçimlerde feminist aday çıkardı. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü Ülfet Taylı Beyoğlu Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.



İstiklal Caddesi’ndeki bir iş merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ülfet Taylı, kadınların yerel seçimlerde kendi sözünü söylemek istediğini, bu kez talep etmediklerini, talip olduklarını söyledi.



Taylı, "Biz kadınlar yerel seçimlerde bu kez kendi sesimizle söylemek istiyoruz. Doğrudan yerel yönetimlerde feminist politika gereklidir" dedi. Yerel yönetimlerin erkek egemen bakış açısıyla yönetildiğini dile getiren başkan adayı Taylı, "Biz artık böyle bir anlayışla yönetilmek istemiyoruz. Kadınları gören, farklı ihtiyaçları dikkate alan bir yerel politikanın ancak feminizmle mümkün olacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Çeşitli kadın sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen Taylı, yerel yönetimlerde feminist politikaların gerekli olduğunu dile getirmek istediklerini anlatarak, mevcut yerel yönetimlerin yükümlülüklerine rağmen kreş ve sığınma evleri açmadığını savundu.



Beyoğlu’nda yaşanan tacize karşı “Mor İğne Kampanyası”nı feminist kadınların yürüttüğünü anımsatan Taylı, yerel yönetimlerin bugüne kadar hep erkeklerin bakış açısıyla yönetim sergilediklerini ileri sürdü.



Kadınları gören, farklı ihtiyaçlarını dikkat alan yerel bir politikanın, ancak “feminizmle” mümkün olabileceğine inandıklarını ifade eden Taylı, feminist politikaların kadınların ihtiyaçlarını gözeteceğini söyledi.



Ülfet Taylı, “Feminist bir politika neleri gözetir... Kadınlar için biçki-dikiş, zarafet veya görgü kuralları kursu yerine, bilgisayar, teknik beceriler, gelir elde edecekleri cinsiyetçi olmayan mesleki donanımlı kurslar verilmelidir. Erkekler için ise çocuk ve yaşlı bakımına yönelik kurslar açılmalıdır” dedi.



Açıklamanın ardından toplantıya katılan kadınlar, şarkılar söyledi.



