Gıda kooperatifleri yayılıyor

Beyoğlu sakinleri, ilçede doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin yollarını ve olanaklarını araştırmak, alışveriş ve tüketim tercihlerini ölçebilmek için bir anket hazırladı.

Ankette, elde edilen bilgiler aracılığıyla planlamalar yaparak Beyoğlu'na bir gıda kooperatifi kazandırmak istendiği bilgisi verildi.

Ankette, küçük üreticiler ve yerel kooperatifler tarafından üretilen doğal ve sağlıklı gıdayı Beyoğlu ile buluşturmanın ve ilçede bir dayanışma ekonomisi inşa etmenin hedeflendiği de belirtildi.

Ankete şu linkten ulaşılabilir;

Beyoğlu'nda bir gıda kooperatifi girişimi için...

Büyük kentlerde de gıda kooperatiflerinin ve gıda topluluklarının sayısı her geçen gün artıyor. Topluluklar, direkt olarak üretici ile temasa geçiyor. Böylece geleneksel yollarla üretilen, organik ürünlerin fiyatı, piyasa fiyatına göre daha ucuz olabiliyor.