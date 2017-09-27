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BEYOĞLU VE ŞİŞLİ'DE NARKOTİK OPERASYONU(Ek görüntüyle)

Haber- Kamera :Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beyoğlu ve Şişli'de 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

27 Eylül 2017 10:54

Haber- Kamera :Ozan URAL Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beyoğlu ve Şişli\'de 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Vatan Caddesi\'ndeki Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında  Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi  Mahallesi, Tennure Sokak\'ta bir apartman dairesine ve Şişli Gülbahar Mahallesi, Karanfil Sokak\'ta bulunan başka bir adrese özel harekat desteğiyle operasyon düzenlendi. Adreslerde arama yapılırken özel harekat polislerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 13 kilo esrar, 40 paket satışa hazır hale getirilmiş kokain ve 5 tabanca ile çokk sayıda mermi ele geçirildi.

Görüntü dökümü:
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-Operasyona gidilmesi
-Adreslere girilmesi
-Sokakta alınan güvenlik önlemleri
-Genel ve detaylar
-Polisin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin görüntüsü(EK)

27.09.2017 - 06.15 Haber Kodu : 170927023
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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