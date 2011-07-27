'Beyoğlu sokakları sahipsiz değil'

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İstanbul Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi'nin bir haftadan beri ortaklaşa gerçekleştirdiği masa ve sandalye operasyonu esnafın tepkisine neden oldu. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği öncülüğünde saat 18.30'da Galatasaray Lisesi önünde toplanan bini aşkın kişi; esnaf ve çalışan sloganlar atarak Tünel Meydanı'na yürüdü.Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de bulunduğu grup, 'Korkma sadece eğleniyorduk ve eğlendiriyorduk', 'Masa sandalye bahane, yağma-talan şahane', 'Beyoğlu'nda gezersin boş sokakları süzersin', ' Sokaklar sahipsiz değildir.' dövizleri açarak, 'Susma sustukça sıra sana gelecek', ' Beyoğlu uyuma sokağına sahip çık' sloganları attı. Eyleme katılanlar dükkânlarından masa ve sandalye de getirdi. Yürüyüş sırasında vatandaşların da desteğini alan grup için polis Tünel meydanında önlem aldı. Tünel Meydanı'na gelen grup burada basın açıklamasını okudu.Açıklamayı okuyan BEYDER Başkanı Tarkan Konar, esnafı temsil eden bir STK varken, diyalog kurulmamasını eleştirerek şunları söyledi: "Kültür-sanat, mimari, inanç, siyaset, turizm ve eğlence merkezleri arasında sayılan Beyoğlu'nda bu usulde bir uygulama olamaz, olmamalıdır. Zabıta ve hatta çevik kuvvet ekiplerinin desteği ile gerçekleştirilen harekata ilk başlarda işletmelerin işgaliye borçları, işgaliye ruhsatı yenilememeleri, işgaliye sınırının dışına çıkmaları gibi gerekçeler dayanak gösterilmekteydi. Haklılık içeren bu gerekçelere Beyoğlu esnafı ve Beyoğlu eğlence yerleri derneği erken bir tepki vermemiş, uygulamanın seyrini anlamak açısından sadece Beyoğlu Belediyesi'nden görüşme talep etmiştir. Esnafa bir tebligat yapmadan, süre vermeden, toplanan malzemeye dair bir tutanak düzenlenmeden başlayıp süren uygulama, 25 Temmuz Pazartesi itibariyle biçim ve gerekçe değiştirmiştir" diye konuştu. Gürsel Tekin ise sadece esnafın mağdur olmadığını tüm İstanbulluların mağdur olduğunu söyledi. Grup temsilcileri Beyoğlu Belediyesi'ne masa ve sandalye bıraktıktan sonra olaysız dağıldı.