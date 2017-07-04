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Kültür-Sanat

Beyoğlu Sineması için 'kart' kampanyası: Sizin desteklerinizle açık kalacak

"Bağımsız sinemayı kurtarmaya amaçlıyoruz"

04 Temmuz 2017 19:19

Beyoğlu Sineması’nın maddi durumunun düzeltilmesi ve sinemanın faaliyetlerine devam etmesi için 'Beyoğlu Sinema Kartı' kampanyası başlatıldı.

Birgün'de Merve Gökalp'in haberine göre, Sinema yöneticilerinden Baha Serter, Cem Altınsaray ve Utku Ögetürk‘ün konuşmacılığında gerçekleştirilen basın toplantısında Beyoğlu Sineması Kartı kampanyası tanıtıldı.

‘’Sizin desteklerinizle sinema açık kalacak’’

Baha Serter, sinemanın kapatılma kararından sonraki süreçlerde zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, ‘’Cem Altınsaray sinemaya olan sevgisi ile bir hareket başlattı. İki kişiyle daha görüşmelerimiz oldu. O sırada Utku Ögetürk ile tanıştık. Sizlerle birlikte bu sinema açık kalacak. Sizlerin ilgisiyle sinemanın devam etmesiyle eski kurucular olarak şirketi Utku Ögetürk'e ve Cem Altınsaray'a devredeceğiz" dedi.

Cem Altınsaray, sinemanın tekelleşme sürecinin ve çağın gerisinde kalınmasının sinemanın seyirci kaybetsinde etken olarak gördüğünü belirtti. Beyoğlu Sineması Kartı ile ilgili bilgi veren Altınsaray, ‘’100 liralık öğrenci kartı hazırladık. Öğrenciler bu kartla bir yıl içerisinde 10 tane film izleyebilecek. Diğer kartlar; 250, 500 ve bin liralık. 250 liralık kart ile 15, 500 liralık kart ile 30 film izlenecek. Ayrıca bin liralık kart sahiplerinin ise 1 yıl içerisinde sınırsız film izleme imkanı olacak. Kartlar birlikte Beyoğlu'ndaki cafelerde indirim imkanı da sağlayacak. Kartı alan kişilerin film izlemesi için bir bahanesi de olacak. Bu kartlar ile borcumuzu kapatabileceğiz" diye konuştu.

‘’Bağımsız Sinema’’

Utku Ögetürk, bağımsız sinemayı kurtarmaya amaçladıklarını dile getirdi. Geliştirilen Beyoğlu Sineması Kartı kampanyasının sinema için büyük bir önemi olduğunu da belirten Ögetürk, ‘’ Hiçbir zaman kaybetmiş olarak görmemiştim. Bu kampanya ile elimizi taşın altına koyduk. Elimizden geleni yapacağız.’’ dedi.

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