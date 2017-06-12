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Kültür-Sanat

Beyoğlu Sineması daha fazla direnemedi, kapanıyor!

"1989'dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hâle geldi"

12 Haziran 2017 15:32

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1989 yılından beri hizmet veren Beyoğlu Sineması'nın 30 Haziran'da sinemaseverlere veda edeceği duyuruldu. Sinemanın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, kapatma gerekçesi olarak "sabit giderlerin karşılanamaması" gösterildi. 

İstanbul'da alışveriş merkezi içinde yer almayan sayılı sinemalardan biri olan Beyoğlu Sineması için geçen senelerde çok sayıda imza kampanyası düzenlenmiş, mali destek çağrısı yapılmıştı.

"Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı.  Bu koşullarda, 1989’dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hâle geldi" denen açıklamada, "Kabullenmemizin mümkün olmadığı, tek renkliliğe gedişten kurtulmanın yolunu bulanlara da olacaktır, umarız" ifadesine yer verildi. 

Beyoğlu Sineması'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklama şöyle:

“Uzun zamandır; tekelleşen dağıtım ve dağıtım zincirleri arasında, bağımsız kalarak ayakta durmaya çalıştık. Sabit giderlerimizi karşılayamaz hale geldiğimiz dönemde, değişen sinema teknolojisini kurmamız mümkün olmadığından Beyoğlu Sineması 2013 yılında kapanıyordu. 

Başka Sinema, destek oldu ve fedakarlık yaptı. Bugünlere geldik. Ama hala sabit giderlerimizi karşılayamıyoruz. Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı. 

Bu koşullarda, 1989’dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hale geldi. 

30 Haziran’da Beyoğlu Sineması kapanıyor. 

Kabullenmemizin mümkün olmadığı, tek renkliliğe gedişten kurtulmanın yolunu bulanlara da olacaktır,  umarız.” 

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