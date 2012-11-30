T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Beyoğlu Sineması için imza kampanyası

Beyoğlu Sineması'nın kapanmaması için aşağıdaki linke tıklayarak imza verebilirsiniz

30 Kasım 2012 22:46

İstiklal Caddesi'ndeki tarihi sinemaların, AVM sinemalarıyla rekabet edemeyecek duruma gelmesi nedeniyle neredeyse tamamı kapandı.

İsmi Beyoğlu ile özdeşleşen sinemalardan Sinepop da, bu ay kapandı. Şimdi de  Beyoğlu Sineması'nın aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İnternette Beyoğlu Sineması'nın kapanmaması için bir kampanya başlatıldı.

Beyoğlu Sineması'nın kapanmamasını istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak imza verebilirsiniz.

ETİKETLER

beyoğlu sinemasıimza kampanyasıistiklal caddesiavmsinepop

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24