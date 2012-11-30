Beyoğlu Sineması için imza kampanyası

İstiklal Caddesi'ndeki tarihi sinemaların, AVM sinemalarıyla rekabet edemeyecek duruma gelmesi nedeniyle neredeyse tamamı kapandı.

İsmi Beyoğlu ile özdeşleşen sinemalardan Sinepop da, bu ay kapandı. Şimdi de Beyoğlu Sineması'nın aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İnternette Beyoğlu Sineması'nın kapanmaması için bir kampanya başlatıldı.

Beyoğlu Sineması'nın kapanmamasını istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak imza verebilirsiniz.