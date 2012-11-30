Beyoğlu Sineması için imza kampanyası

<p>\r\n\tİstiklal Caddesi'ndeki tarihi sinemaların, AVM sinemalarıyla rekabet edemeyecek duruma gelmesi nedeniyle neredeyse tamamı kapandı.</p>\r\n<p>\r\n\tİsmi Beyoğlu ile özdeşleşen sinemalardan Sinepop da, bu ay kapandı. Şimdi de Beyoğlu Sineması'nın aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirtildi.</p>\r\n<p>\r\n\tİnternette Beyoğlu Sineması'nın kapanmaması için bir kampanya başlatıldı.</p>\r\n<p>\r\n\t<a rel="nofollow" href="\\" http: www.change.org tr kampanyalar t%c3%bcm-sinema-ve-sanat-tutkunlar%c4%b1na-sanat%c3%a7%c4%b1lara-gelece%c4%9fimize-beyo%c4%9flu-sinemas%c4%b1-gelece%c4%9findir-kapat%c4%b1lamaz-2\\"">Beyoğlu Sineması'nın kapanmamasını istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak imza verebilirsiniz.</a></p>\r\n