Beyoğlu Semt Konakları Pilav Günleri devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Semt Konakları Pilav Günleri devam ediyor. Her gün ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerin bu seferki adresi Fetihtepe ve Örnektepe Semt Konakları oldu. Semt Konağı, öğrencilerinin yıl sonu gösterileri ile renk kattığı etkinliklere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Sahne gösterimlerinin sonunda semt konaklarında eğitim alan anaokulu öğrencileri Başkan Demircan’la birlikte keplerini havaya fırlatarak ilk mezuniyetlerini kutladılar. Daha sonra semt konaklarında vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.

“SEMT KONAKLARI BİRER EĞİTİM YUVASIDIR”

Beyoğlu’nda geleneksel olarak düzenlenen Semt Konakları Pilav Günleri etkinliklerinde Başkan Demircan, “Nasıl okullar çocuklarımız için birer eğitim yuvası ise Semt Konakları da hem yetişkinler hem de çocuklar için birer eğitim yuvasıdır. Bu hizmetleri içeriğini daha da zenginleştirerek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

“MAHALLELİ BU HİZMETLERİ KULLANIYOR”

Semt Konakları\'nın vatandaşlar tarafından benimsenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Demircan, “Semt Konaklarının karnesi çok güzel. Anaokulundan sporuna kadar birçok alanda mahalleli bu hizmetleri kullanıyor. Bu bizim arzu ettiğimiz bir şeydi. Nasıl okullar çocuklarımız için birer eğitim yuvası ise Semt Konakları da hem yetişkinler hem de çocuklar için birer eğitim yuvasıdır. Bu hizmetleri içeriğini daha da zenginleştirerek vermeye devam edeceğiz. Başta bütün öğretmenlerimiz olmak üzere bu işlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. İşin en güzel yanı da vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizi benimsemiş olmasıdır.” dedi.

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