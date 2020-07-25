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Beyoğlu'nda İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın

25 Temmuz 2020 00:25

Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu binasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın, 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi'nde bulunan 8 katlı İstanbul Devlet Tiyatrosu binasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.  

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. (İHA)

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