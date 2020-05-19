Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binadan insana ait kafatası çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatası bulundu.

Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak üzerinde bulunan ahşap binada 21 Şubat'ta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina tamamen enkaz haline geldi.



Yangının söndürülmesinin ardından bina enkazında aramalar yapılmış ve burada yaşayan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak bulunamamıştı. Gökyaprak'ın iki oğlu polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Bina enkazından hurda toplayan iki hurdacı, yanmış kafatasına rastladı. Bildirilmesi üzerine polis, dün saat 17.30 sıralarında bina enkazına geldi.



Kafatası olay yeri inceleme polisi tarafından incelemeye alındı. Polis ekipleri, bulunan kafatasının iki ay önce yangın çıkan binada bulunamayan Nurettin Gökyaprak'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İtfaiye ekipleri de tekrar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (DHA)