Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Eski Başkanı Tarkan Konar, otelleştirme ve körfez ülkeleri turizmine dayalı lokomotif bir sektör yaratma planı olduğunu iddia ederek, "Beyoğlu nargile kafelerin, kebapçıların, tekstil sektörünün ön planda olduğu yeni bir Laleli oluyor" diye konuştu.

İstanbul'un eğlence merkezlerinin başında gelen Beyoğlu'nda bazı ünlü mekânlar kepek indirmeye başladı. The House Cafe Beyoğlu’ndaki iki şubesini kapatırken, ‘Bi buçuk’ isimli mekân da bir ay kapandı.

"Beyoğlu nargile kafelerin, kebapçıların ön planda olduğu yeni bir Laleli oluyor"

sözcü'den Eren Sakarya'nın haberine göre; Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Eski Başkanı Tarkan Konar, ünlü meklanların teker teker Beyoğlu’nu terk etmesiyle ilgili olarak, yaratılmak istenen bir hava olduğunu ve bunda başarıya ulaşıldığını belirtti.



Konar, Beyoğlu’nun çehresinin değiştirilerek yeni bir Laleli yaratılmak istendiğini iddia ederek şunları söyledi: "Birçok yer gidiyor. Normal bir sonuç. Beyoğlu’nda yaratılmak istenen bir hava vardı. Otelleştirme ve körfez ülkeleri turizmine dayalı lokomotif bir sektör yaratmak. Beyoğlu nargile kafelerin, kebapçıların, tekstil sektörünün ön planda olduğu yeni bir Laleli oluyor.



Öğrenciler, gençlik, orta sınıf ve beyaz yakalılar artık Beyoğlu’nu tercih etmiyor. Öte yandan terör olayları sonucu Avrupalı turistin artık gelmemesi de müşteri profilini çok etkiledi. Bu tarz mekanların tek tek kapanmasıyla bir dönem Tarlabaşı’nda olan gayrimeşru eğlence mekânlarının ara sokakları doldurması sorunu da baş gösterdi. Bütün bunların altında gayrimenkul fiyatlarının düşmesi sonucu rant sağlamak yatıyor.



Beyoğlu her dönem iniş çıkışlar yaşamıştır. Beyoğlu her zaman göz önünde olan bir yerdir ve elbet kendini toparlayacaktır. Ancak gayrimenkul er veya geç el değiştirmiş olacaktır” dedi.

"Altyapısı olmayan insanlar çok fazla dayanamıyor"

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sait Karabağlı ise konuyla ilgili durumun, ülkenin içinde bulunduğu dönemle ilgili olmadığını ve restorancılıkla alakası olmayan kişilerin işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını savundu.



Karabağlı “Bir taraftan açılıyor bir taraftan kapanıyor. Bilen de bilmeyen de giriyor. Erbabı olmayan da yürütemiyor. Meslekten olmayan peşin parayla açıyor. Sektör hizmet sektörü, zor bir sektör. Kapanış oranı kadar da açılış oranı var. Birbirini dengeliyor. Ekonomiyle ilintili bir şey. Altyapısı olmayan insanlar çok fazla dayanamıyor” dedi.