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Beyoğlu karanlığa gömüldü, esnaf erken kepenk kapattı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dün akşam saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle İstiklal Caddesi'nin ara sokakları karanlığa gömüldü

27 Ağustos 2014 03:54

İstanbul Beyoğlu'ndaki Bereketzade, Tomtom, Bülbül ve Çukur Mahallelerinde akşam saat 18.00 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, kesinti nedeniyle, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında çalışan esnaf zor durumda kalırken, bazı işyeri sahipleri de kepenklerini erkenden kapattı.

Havanın kararmasıyla birlikte, İstiklal Caddesi'nin ara sokakları, Tophane ve Tarlabaşı Bulvarı karanlıkta kaldı. Esnaf, elektrik kesintisi nedeniyle mum ve gaz lambası kullanarak dükkanlarına müşteri kabul etmek zorunda kalırken, bazı işyeri sahiplerinin ise dükkanlarının kepenklerini erkenden kapattığı görüldü. Bazı vatandaş ve turistler, karanlığa gömülen sokaklarda el feneri yardımıyla yürürken, Beyoğlu Galata Kulesi ise karanlık nedeniyle görünmez hale geldi.

 

Beyoğlu Belediyesi: Trafo arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor

 

Beyoğlu Belediyesi ise resmi twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Beyoğlu'ndaki 4 mahallede trafo arızası yüzünden elektrik kesintisi yaşanıyor. Konuyla ilgili BEDAŞ çalışma yürütmektedir. Beyoğlu'ndaki elektrik kesintisi kısa sürede giderilecektir. BEDAŞ'ın arızayı giderdiği ve enerji vereceği belirtilmiştir" denildi.

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