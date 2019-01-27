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Beyoğlu'nda vinç devrildi

Yol trafiğe kapandı

27 Ocak 2019 08:28

İstanbul Beyoğlu'nda vinç virajı alamayarak devrildi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken yol trafiğe kapandı.

Kaza, Perşembe Pazarı Tershane Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ecevit Aktürk yönetimindeki vinç cadde üzerinde seyir halindeyken Aksaray istikameti köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yattı.  Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye  kaldırıldı. 

Vincin devrilmesi nedeniyle Tersane Caddesinden Aksaray istikametine ulaşımın kapandı. Vinçin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

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