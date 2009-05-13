Beyoğlu Adliyesi'ni basan polislere soruşturma

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Adliyesi'ne "Köstebek" baskını yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü hakkında "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "Görevi kötüye kullanmak" gerekçesiyle soruşturma başlattı.



Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binası ve Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma başlattı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin Kasımpaşa'nın “Hacıhüsrev” olarak bilinen İstiklal Mahallesi'ne düzenlediği operasyona ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, il emniyet müdürlüğü hakkında başsavcılığa suç duyurusu yaptı.



Savcının, suç duyurusunu, operasyona ilişkin bilgilerin basında yer almasının ardından, “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “Görevi kötüye kullanma” iddialarına dayandırdığı öğrenildi.



Savcılığın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.



Bu arada, operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısının 5 olduğu, bunlar içerisinde kamu görevlisi ile avukat olmadığı da kaydedildi.