Beyninizle iyi geçinmek için 5 önemli kural

1- Bilinç döngüsü

2- Öğrenme sonrası uyku

3- Egzersiz yaparak beyin gücünü artırın

4- Beyin gücünü artıran içecekler



5- Konsantrasyon

Beyin, vücudun en güçlü organı. Fakat onu iyi ve doğru kullanmak için en önemli şey konsantrasyon. Beyin gücünü artıran konsantrasyonu azaltan şeylerin ne olduğu tam olarak bilinemiyor ancak, uzmanlar, bu konuda çok ciddi araştırmalar yapıyor. 'increasebrainpower' internet sitesi yazarları, beynimizle iyi geçinmenin yollarını 5 başlık altında topladı. İşte bu önemli formüller...Bilinciniz gün içinde alçalıp yükselen bir seyir izler. Çoğu kişi için 90 dakikalık bir döngünün 30 dakikasını düşük düzeyde bilinç oluşturur.Bu döngüyü keşfetmek için kendi kendinizi izleyin. Eğer hangi dönemde bilincinizin doruk noktasına varıp ne zaman performans kaybettiğini fark ederseniz, konsantrasyon gerektiren işlerinizi bilincinizin yüksek düzeyde olduğu zaman yapmaya çalışın. Yaratıcı algılama gerektiren bir problem çözümünde ise tam tersini yapın. Bilincinizin alçalışa geçtiği dönem, ilham gerektiren fikirler için birebirdir.O gün öğrenilen bir şeyi yatmadan önce tekrar etmek, akılda kalmasını yüzde 20-30 oranında artırır. Eğer bir düşünce uykunuzu kaçırıyorsa, bu düşünceyi ya da sorunu bir kağıda yazmaksa onu kafanızdan atmanıza yardımcı olur.Araştırmalar, günde 10-15 dakikalık egzersizin beyin gücünü yüzde 30 oranında artırdığını gösteriyor. Yürüyüş yaparken çözmek zorunda olduğunuz bir problem üzerine konuşun. Yürüyüşle birlikte rahatlayan bedeninizde kan dolaşımı artar; bu da daha açık, net ve doğru düşünmenizi sağlar. Ritmik ve düzenli hareketler de beyninizi sakinleştirir.Kafein içeren içeceklerin öğrencilerin sınavlarda daha yüksek not almasını kolaylaştırdığı biliniyor. Ancak kafein damarları daralttığı için, bu maddenin beyin üzerindeki uzun vadeli etkileri tartışılır. Ginkgo biloba bitkisinin beyindeki kan akışını hızlandırdığı ve konsantrasyon gücünü artırdığı biliniyor. Aktarlarda satılan bu bitkiyi kaynar suya katarak içebilirsiniz.Konsantrasyon, beyin gücünü artırır. Ancak konsantrasyonu azaltan şeylerin ne olduğu tam olarak bilinemiyor; bu kişiden kişiye değişir. Dikkatinizin ne zaman dağıldığını kendiniz keşfedebilirsiniz. Bazen farkında olmadığınız bir şey konsantrasyonuzun düşmesine neden oluyor olabilir.Eğer bir telefon görüşmesi yapmanız gerekiyor ve bunu erteliyorsanız, bu, gün boyunca dikkatinizi dağıtır, doğru düşünme yeteneğinizi azaltır. Böyle bir durumda ya gereken telefon görüşmesini yapın, ya da onu ertesi günün yapılacaklar listesine dahil edip o gün zihninizi rahata kavuşturun.