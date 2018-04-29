Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 13

Partiye hoşgeldiniz.
Bugünkü sorumuzu çözüp kutlamalara katılabilecek misin?
Bilmece 13
Partideki 100 kişiden 90'ı İspanyolca, 80'i İtalyanca ve 75'i Türkçe konuşuyor.
Partinin davetlilerinden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.
45.
10 kişi İspanyolca konuşamıyor. 20 kişi İtalyanca konuşamıyor ve 25 kişi de Türkçe konuşamıyor.
Soruda asgari kaç kişinin 3 dili birden konuşabildiği soruluyor.
Bu nedenle bu 10, 20 ve 25 kişinin hepsinin ayrı kişiler olduğunu varsaymak zorundayız.
55 kişinin her birinin en az bir dili konuşamadığını kabul edersek, 100-55=45 sonucuna ulaşırız. sharpbrains.com.