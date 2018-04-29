T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 13

Parti zamanı! Tabii bugünkü mantık sorumuzu çözebilirseniz...

29 Nisan 2018 20:30

Partiye hoşgeldiniz.

Bugünkü sorumuzu çözüp kutlamalara katılabilecek misin?

Bilmece 13

Partideki 100 kişiden 90'ı İspanyolca, 80'i İtalyanca ve 75'i Türkçe konuşuyor.

Partinin davetlilerinden en az kaç tanesi 3 dili birden konuşabiliyor?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın.

45.

10 kişi İspanyolca konuşamıyor. 20 kişi İtalyanca konuşamıyor ve 25 kişi de Türkçe konuşamıyor.

Soruda asgari kaç kişinin 3 dili birden konuşabildiği soruluyor.

Bu nedenle bu 10, 20 ve 25 kişinin hepsinin ayrı kişiler olduğunu varsaymak zorundayız.

55 kişinin her birinin en az bir dili konuşamadığını kabul edersek, 100-55=45 sonucuna ulaşırız.

sharpbrains.com.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PartiTabiiTürkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24