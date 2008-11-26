Beynine anahtar saplandı!

Beynine anahtar saplanan 20 aylık küçük çocuk, mucizevi bir şekilde iyileşerek tıp uzmanlarını şaşkına çevirdi…



Telegraph'ın haberine göre evde kardeşleriyle oyun oynadığı sırada anne babasına ait anahtarların üzerine düşen Nicholas Holderman isimli çocuk, anahtarlardan bir tanesinin göz kapağına saplanmasına neden oldu.



X-ray taramaları sonucu anahtarın çocuğun beynine kadar nüfuz ettiği ve durumunun ne kadar kritik olduğu saptandı. Doktorlar, Nicholas'ın beynine hiçbir zarar getirmeden anahtarı ameliyatla çıkartmayı başardılar. İlk hastaneye getirildiğinde çocuğun sağ gözünün parçalandığını düşünen doktorlar, ameliyattan yalnızca 15 dakika sonra Nicholas'ın görme duyusunun, geçirdiği kazadan etkilenmediğini keşfettiler.



Hastanede geçirdiği 6 günün sonunda taburcu olan ABD'li çocuk şimdi tamamen iyileşmiş durumda ve ailesi görme yeteneğinin eskisi kadar kusursuz olduğunu belirtiyor.

