Beynin gökkuşağı haritası

Bilim insanları, yeni bir görüntüleme tekniği ile insan beyninin gökkuşağına benzeyen sinir kordonu haritasını ortaya çıkarmayı başardı.

ntvmsnbc'nin Science dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre; ‘difüzyon spektrum görüntüleme’ tekniğiyle beynin kıvrımları içinde yatan sinir kordonlarının geometrik yapısı tespit edilmeye çalışıldı.

Kullanılan teknikte, beyin sıvısının sinirler ve sinir etrafındaki hareketleri belirlendi. Ortaya çkan görüntü, bilim insanlarının beklediğinin aksine çok daha düzenli ve basit bir yapıyı gözler önüne serdi.

Araştırmacıların dört ayrı maymun türü üzerinde yaptığı taramalar insanlarınkine benzer bir sinir kordonu dizilişi gösterdi.

Bilim insanları, beyindeki sinir kordonlarının sanıldığının aksine daha basit bir dağılıma sahip olmasının beynin evrim sürecinde avantaj sağladığını, böylece sinir kordonlarının beyinde doğru dağılım gösterdiğini düşünüyor.