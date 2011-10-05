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Politika

'Beynimde ne var biliyor musun'

Tezkerenin görüşüldüğü Meclis oturumunda usül gerginliği yaşandı. BDP'li Kaplan, söz almadan kendisine

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Tezkerenin görüşüldüğü Meclis oturumunda usül gerginliği yaşandı. BDP'li Kaplan, söz almadan kendisine itiraz eden AK Partili Canikli'ye sert tepki gösterdi.

TBMM'de yapılan tezkere görüşmelerine BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan ile AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Tezkerenin gündeme alınmasıyla ilgili itirazda bulunmak için söz isteyen Kaplan için Meclis Başkanvekili Meral Akşener'e Nurettin Canikli itiraz edince tartışma başladı.

Canikli'ye "Benim beynimde ne var biliyor musun ki itiraz ediyorsun" diye çıkışan Hasip Kaplan "Ben grup başkan vekiliyim ben konuşmadan itiraz edemezsin" dedi.

Meclis Başkanvekili Akşener araya girerek Kaplan'a söz verince tezkerenin iç tüzüğe göre görüşülemeyeceğini dile getirdi.


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