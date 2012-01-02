Beyni yok ama 'zekası' var



T24 - Japonya'da bilim insanları, dünyada binlerce yıldır yaşayan ilkel bir organizmanın, beyni olmadığı halde bir labirentte besine giden en kestirme yolu bulabildiğini keşfetti.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Japonya’da Hakodate Üniversitesi laboratuarlarında yapılan deneyde, hayvan, bitki ya da mantar olarak değerlendirilemeyen “ökaryot” bir canlı türü olan “amipimsi” bir kökbacaklı kullanıldı. Bu canlının mantara benzeyen, “cıvık mantar” veya “yapışkan küf” olarak da anılan çok hücreli türünün beyni olmamasına rağmen hücrelerini organize ederek “bilgiyi işleyebildiği” görüldü.





Kestirmeden gitti



Mikroskobik canlı, kendisine zarar verebilecek ışık ve nem gibi stres kaynaklarından uzak kalırken, en kestirme yolu seçerek besine ulaşmayı başardı. Çürüyen yapraklarda ortaya çıkan ve buralardaki bakterileri yiyerek beslenen bu canlının mayonez görünümündeki bazı türleri, mikroskop kullanmadan da gözlenebiliyor. Bu canlının bilgi-işlem yetenekleri, karmaşık sorunları çözen “biyo-bilgisayarlar” tasarlanmasını sağlayabilir.





Bulmacaları çözebiliyor



Deneyi yürüten ekibin başındaki profesör Toşiyuki Nakagaki, “Basit yaratıklar bile belirli ölçüde zor bulmacaları çözebiliyor. Bilgisayarların hesap yükü nedeniyle yapmakta zorlandığı işlemleri bu canlılar doğaçlama bir yöntemle kolayca yapıyor. Hayatın ve zekânın kaynağını bu yaratıklarda görmek daha kolay” dedi.







