Beylikdüzü'nde plastik fabrikasında yangın

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'nde bir plastik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Birlik Sanayi Sitesi'nde, plastik saksı üretimi yapılan 1500 metrekare alana kurulu imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler imalathaneyi sararken, içeride çalışan işçiler kısa sürede binayı boşalttı.

Yangının fabrikanın arkasında bulunan elektrik trafosuna sıçramasıyla zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine çevre itfaiye gruplarından 7 ekip, bölgeye sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.