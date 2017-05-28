Beylikdüzü'nde helikopterin çarptığı TV kulesi uçuş haritasında hâlâ yok!

Beylikdüzü’nde 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter faciasının TV kulesine çarparak gerçekleştiği kesinleşti. Kazadan sonra TV kulesinin helikopterdeki GPS cihazında yükseklik engeli olarak işaretlenmediğini ortaya çıkmıştı. Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen 257 metrelik kulenin hâlâ haritada görülmediği öğrenildi.

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nından 10 Mart’ta kalkıp Bozüyük’e doğru giden Eczacıbaşı Grubu’na ait Skorsky S76 tipi helikopter, Beylikdüzü’ndeki 257 metrelik TV kulesine çarptıktan sonra yere çakıldı. Kazadan sonra TV kulesinin helikopterdeki GPS cihazında yükseklik engeli olarak işaretlenmediğini ortaya çıktı. Bölgede sık sık uçuş yapan helikopter pilotları, faciaya neden olan ‘hayalet kule’nin görülmediğini GPS cihazı görüntüleriyle de belgeledi. Kazanın öncesinde ise helikopterin ani bulut oluşumuna rastladığı ve geri dönüşe geçtiği ancak bu sırada TV kulesine çarptığı iddia edildi. Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, TV kulesinin GPS cihazlarında yükseklik engeli olarak hâlâ işaretlenmediği öğrenildi. Helikopterdeki navigasyon cihazlarının 15 günde bir güncelleme yapmasına karşın kulenin bu güncellemelerde yer almadığı ifade edildi. Öte yandan kazadan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde oluşturulan kaza inceleme ekibi de ön raporunu tamamladı. Ön raporda, helikopterin TV kulesinin antenine çarptığı kesinleşti.

Skorsky şirketinden bir üye, ABD’den Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu’ndan bir üye, motor üreticisi Fransız şirketten bir üye ve bir Rusya’dan da bir üyenin yer aldığı ekibin hazırladığı raporda, kazada bir sabotaj olmadığı ifade edildi. Rapora göre, helikopterin pervanelerinden bir tanesi TV kulesinin antenine çarptı, antende helikopter pervanesinin bir parçası bulundu. Raporda, TV kulesinin helikopterdeki GPS cihazlarında görünmemesine dair bir noktaya ise yer verilmedi. Kaza ile ilgili tüm detaylar bir yıl içinde hazırlanacak nihai raporla açıklanacak.

30 metre üzerindeki tüm engeller işaretlenmeli

Helikopter pilotı Mehmet Akif Güngören de TV kulesinin navigasyon haritalarına hala işlenmediğini doğruladı. Güngören “GPS veri tabanlarının AIP denilen dökümanlarında kulenin engeller bölümünde yer alması gerekirdi. AIP’de 100 feet yani 30 metre üzerindeki bütün engeller işaretlenmek zorundadır. Ancak kule hâlâ işaretli değil” dedi.