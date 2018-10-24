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Beylikdüzü'nde 'Gaybubet evi" baskını: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün aranan kişileri saklamakta kullanıldığı Beylikdüzü'ndeki 'Gaybubet evi'ne baskın yaptı

24 Ekim 2018 18:28

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün aranan kişileri saklamakta kullanıldığı Beylikdüzü\'ndeki \'Gaybubet evi\'ne baskın yaptı. Operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce yakalama kararları bulunduğu öğrenilen örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel sorumlusu Erkan İnce ve örgütün şifreli yazışma programı \'Bylock\' kullandığı belirlenen S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaşadığı gaybubet evinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 modem ve 1 USB bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

(FOTOĞRAF)
 

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