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Beylikdüzü'nde demokrasi şöleni

İSTANBUL, (DHA) –TÜRKİYE'DE ilk defa bütün partilerin bir arada olduğu, yan yana çalıştığı bir alan yapıldı

23 Mayıs 2018 19:51

İSTANBUL, (DHA) –TÜRKİYE\'DE ilk defa bütün partilerin bir arada olduğu, yan yana çalıştığı bir alan yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki siyasi partilerin aday tanıtımlarını yapmaları için Yaşam Vadisi\'nde bir “Demokrasi Sokağı” oluşturdu.

Ülke genelinde 24 Haziran seçimleri için çalışmalar başladı. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı\'ndan gelen seçim çalışmaları için yer talebini değerlendiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer partilerin de içinde bulunduğu ortak bir alan tahsis etti. Beylikdüzü Yaşam Vadisi\'nde hazırlanan alan vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Partilerin cumhurbaşkanı adaylarını tanımak isteyen vatandaşlar, demokrasi sokağında bilgi alıyor.

Demokrasi Sokağı\'nda Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi çalışma yürütüyor. Siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, Demokrasi Sokağı’nın ülkenin demokrasi kültürüne çok faydası olduğunu belirterek, birlik ve kardeşlik mesajları verdiler.

(FOTOĞRAFLI)

 

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