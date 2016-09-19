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Yaşam

Beylerbeyi Tüneli 40 yıl aradan sonra ulaşıma açıldı

290 santimetre yüksekliği bulunan tünelin yapılan çalışmalar sırasında özel dokusu muhafaza edildi

19 Eylül 2016 12:40

1970'li yıllardan bu yana trafiğe kapalı olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli, yıllar sonra yaya ve araç trafiğine açıldı. 

Beylerbeyi Sarayı'nın altında bulunan Beylerbeyi Sarayı Tüneli 40 yıl sonra Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden ulaşıma açıldı. 290 santimetre yüksekliği bulunan tünelin yapılan çalışmalar sırasında özel dokusu muhafaza edildi. Tünelde sadece küçük araçların geçişine izin verilirken otobüs ve kamyon gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

 

"Kısa bir tünel geçişi ama önemli bir fonksiyonu olacaktır"

 

Açılışı yapılan tünelin vatandaşlarla hayırlı olması temennisinde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdarlılar için, özellikle Anadolu Yakasındaki ilçeler için ayrı bir özel gün. Tünelimizin yeniden hem yaya hem de araç trafiğine açılışının ilk günü dolayısıyla bugün bizim için ayrı bir özel gün bu da bizler için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burası, Beylerbeyi Sarayı yaklaşık 2 asırlık bir saray. Sultan 3. Mahmut döneminde yapılmış ve 1980'li yıllara kadar bu tünel hem yaya hem de araç trafiğine açık bir tüneldi. O yıllardan sonra hem yaya trafiğine hem de araç trafiğine kapatıldı. Bugün 19 Eylül 2016 bu tünelin hizmete açılışının günüdür bizim için. Bu anlam da da mutluyuz, Üsküdarlılar olarak heyecanlıyız. Özellikle Boğaz Bölgesi dediğimiz Üsküdarımızın Beykoz istikametindeki mahalleleri için ümit ediyoruz, önemli bir fonksiyon icra edecek ve trafiği rahatlatacak diye düşünüyoruz. Kısa bir tünel geçişi ama önemli bir fonksiyonu olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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