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Yaşam

Beylerbeyi Sarayı'nda Osmanlı ve Rus süngüsü bulundu

Sarayda yapılan çalışmalarda, çok sayıda Osmanlı ve Rus süngüsü, top mermisi ve gülle ortaya çıkarıldı

07 Ekim 2017 22:18

Kars Kalesi eteklerinde 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilenBeylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmaları sırasında, çok sayıda Osmanlı ve Rus süngüsü, top mermisi ile gülle bulundu.

Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışması, Kars Müze Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde sürdürülüyor.

Sarayda yapılan çalışmalarda, çok sayıda Osmanlı ve Rus süngüsü, top mermisi ve gülle ortaya çıkarıldı.

Restorasyon uzmanı Bekir Göksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi sarayın restorasyonu için öncelikle hafriyat çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Sarayda restorasyon kapsamında yapılan kazılarda Osmanlı ve Ruslara ait eserler ile bulguların ortaya çıkarıldığını anlatan Göksoy, "Top mermileri, gülleler, savaşa ait eserler, yapılarla ilgili materyaller bulundu." dedi.

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