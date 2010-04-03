Beyler, 'kolaya' dikkat!

T24-

Araştırma Güney Danimarka Üniversitesinden Profesör Tina Kold Jensen tarafından yapıldı. Doğal ilaç uzmanı olan Prof Jensen, 2 bin 500 civarında Danimarkalı genç erkekten alınan sperm örnekleri üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde; aşırı kola tüketiminin sperm kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya çıkardı.







Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Tina Kold Jensen, günde bir litreden fazla kola içen gençlerin çok düşük sperm değerlerine sahip olduğunu belirtti.





Danimarka'da büyük ses getiren araştırma Amerika'da da ilgiyle takip ediliyor. Ülkenin önde gelen tıp dergilerinden biri olan Amerika Epidemoloji Günlüğü araştırma sonuçlarını aktaran bir yazı yayınladı.