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Sağlık

Beyler, 'kolaya' dikkat!

Yapılan bir araştırmada kolanın erkeklerin sperm kalitesini düşürdüğü ortaya çıktı.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Danimarkalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma aşırı kola tüketiminin erkeklerdeki sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya çıkardı. Kola severlerin iştahını kaçıran bu araştırma başta Danimarka kamuoyu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde şaşkınlık meydana getirdi.


Araştırma Güney Danimarka Üniversitesinden Profesör Tina Kold Jensen tarafından yapıldı. Doğal ilaç uzmanı olan Prof Jensen, 2 bin 500 civarında Danimarkalı genç erkekten alınan sperm örnekleri üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde; aşırı kola tüketiminin sperm kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya çıkardı.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Prof. Tina Kold Jensen, günde bir litreden fazla kola içen gençlerin çok düşük sperm değerlerine sahip olduğunu belirtti.


Danimarka'da büyük ses getiren araştırma Amerika'da da ilgiyle takip ediliyor. Ülkenin önde gelen tıp dergilerinden biri olan Amerika Epidemoloji Günlüğü araştırma sonuçlarını aktaran bir yazı yayınladı.

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