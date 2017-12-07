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Beykoz’un Özel Çocukları 7’nci Hamsi Festivali’nde buluştu

İSTANBUL, (DHA) – BEYKOZ Belediyesi ilçelerinde yaşayan özel çocuklar için ‘7’nci Hamsi Festivali’ düzenledi

07 Aralık 2017 15:57

İSTANBUL, (DHA) – BEYKOZ Belediyesi ilçelerinde yaşayan özel çocuklar için ‘7’nci Hamsi Festivali’ düzenledi. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk hem eğlendi, hem doyasıya balık yedi.

Geleneksel etkinlikte Ayetullah Keser Özel Eğitim Merkezi okul bahçesi festival alanına çevrildi. Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (İş Okulu) öğrencilerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrenciler kendileri için hazırlanan pamuk şeker, yüz boyama ve müzikli yarışmalarla eğlenirken çeşitli oyunlarla dans etti. Kendileri için özel pişirilen hamsileri doyasıya yiyen özel çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı. Özel bir gün geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler ve konuklar, Beykoz Belediyesi nezdinde tüm yetkililere ve okul yönetimlerine teşekkür etti.

ÖZEL ÖĞRENCİLERE İŞ İMKANI

Ayetullah Keser Eğitim ve Uygulama Okul Müdürü Merih Pekol, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yeteneklerine uygun eğitime yönlendirildiğinde başarıya imza attıklarını, okuldaki pek çok çalışmalarda da buna yakından şahit olduklarını ifade etti. Pekol hedeflerinin, atölye bölümünde eğitim alan tüm öğrencileriniş imkânına kavuşmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAFLI)

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