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Kültür-Sanat

Beykoz’da Restore Film Günleri

Restore edilen sessiz filmler açık havada, canlı müzik eşliğinde gösterilecek

15 Temmuz 2017 16:54

Bu yıl ilk kez yapılacak olan Beykoz Kundura Restore Film Günleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya sineması klasiklerinin restore edilmiş kopyaları ve arşivlerde saklı kalmış kimi filmler İstanbullu sinema severlerle buluşturulacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, restore edilen sessiz filmler açık havada, canlı müzik eşliğinde gösterilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca, gösterimlerden önce düzenlenecek sohbetler ve DJ performansları da yer alacak. Program kapsamında izlenebilecek filmler arasında John Cassavetes’in Gölgeler’i (Shadows), Orson Welles’in uzun süredir kayıp sanılan Çok Johnson (Too Much Johnson) adlı filmi de var. 

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