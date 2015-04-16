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Beykoz'da orman yangını

Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, helikopter müdahalesiyle söndürüldü

16 Nisan 2015 21:03

Beykoz'un Göksu mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ulaşmakta sıkıntı yaşadığı yangın, helikopterlerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle fark edildi. Bölgeye giden itfaiye araçlarının yangın mahalline ulaşmakta zorlanması üzerine, devreye yangın söndürme helikopterleri girdi. Yangının olduğu alanda sorti yapan helikopterler, yangının büyümesini önledi. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

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