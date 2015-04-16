Beykoz'da orman yangını

Beykoz'un Göksu mevkiindeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin ulaşmakta sıkıntı yaşadığı yangın, helikopterlerin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesiyle fark edildi. Bölgeye giden itfaiye araçlarının yangın mahalline ulaşmakta zorlanması üzerine, devreye yangın söndürme helikopterleri girdi. Yangının olduğu alanda sorti yapan helikopterler, yangının büyümesini önledi. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.