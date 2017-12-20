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BEYKOZ'DA İTFAİYE MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN (2)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Beykoz Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı

20 Aralık 2017 23:14

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Beykoz Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı. Yangına merkezin itfaiye ekipleri müdahale etti. Takviye olarak Beykoz ve Ümraniye\'den ekipler istendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye Gurup Amirliği binasının çatı kısmında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına dumanları gören istasyondaki ekipler müdahale etti. Dumanların yükselmesi üzerine Beykoz, Kavacık ve Ümraniye\'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyonda bulunan ekipler ve Kavacık itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının elektrik kontağından çıkması nedeniyle binanın elektriklerinin kesildiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Binadan görüntüler
-Yaşanan hareketlilik

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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