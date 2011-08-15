Beykoz'da düşen polis helikopterinin pilotuna dava

T24 - Beykoz açıklarında denize düşen polis helikopterinde yaşamını yitiren biri 9 yaşındaki iki kişiyi onay almadan araca bindiren pilot Kemal Özerbir için müfettişler 16 ay kıdem durdurma cezası istedi.





Beykoz Anadolu Kavağı açıklarında denize düşen polis helikopterinde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Abdullah Bilgen ile THY pilot adayı Mehmet Oray Sarıçay’ın hava aracına onay alınmadan bindiği tespit edildi. Kazadan yaralı kurtulan pilot emniyet müdür yardımcısı Kemal Özerbir’e 16 ay kıdem cezası verilmesi istenirken, İçişleri Bakanlığı, savcılığın adli yargılama istemine “yargılansın” onayı verdi.





Milliyet’in aldığı bilgiye göre, geçen Mayıs’ta meydana gelen ve dört kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili idari soruşturma tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişler, İstanbul’a giderek Özerbir’in ifadesini alırken, hem de uçuşun usule uygun yapılıp yapılmadığını araştırdı.





Müfettişlerin yaptığı incelemede, emniyetin elindeki en eski helikopterlerden olan Allouette 2 tipi helikopterdeki beş kişiden ikisinin usulsüz olarak hava aracına alındığı tespit edildi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hava filosunun da sorumlusu olan Özerbir’in uçuş için daha önceden onay aldığı belirlendi.





Kentin MOBESE sisteminin çalışıp çalışmadığının tespiti için yapılacak uçuş için yardımcı pilot komiser Murat Güçlü ve MOBESE’yle ilgili çalışmayı yürüten Bilgi İşlem Şube Müdürü Ragıp Ali Bilgen’in üst makamlardan alınan izin çerçevesinde helikopterde bulunduğu, ancak Bilgen’in oğlu Abdullah Bilgen ile Sarıçay için onay alınmadığı ve usulsüz olarak hava aracında bulundukları tespit edildi. Bu tespitle birlikte, pilot Özerbir’in uçuştan sorumlu olduğu anlaşıldı.









Savcı da devrede





Müfettişler, Özerbir hakkında Emniyet teşkilatı Disiplin Tüzüğü’ne (EÖDT) göre 16 ay kıdem durdurma cezası verilmesini talep etti. Müfettişlerin, Özerbir hakkında EÖDT’ndeki “hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” hükmüne uygun olarak ceza istediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı onay vermesi üzerine savcılık, kazayla ilgili adli soruşturma çerçevesinde iddianame hazırlayacak.