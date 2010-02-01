Beykoz ormanlarında yine köpek katliamı

İstanbul Beykoz'daki Mahmut Şevket Paşa köyü yakınlarında ormanlık alanda yaklaşık 15 köpek zehirlenerek öldürüldü. Kaderine terk edilen köpeklere yem vermek için geldikleri bölgede bu manzarayı gören Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği (Hayvist) üyeleri, köpek leşlerini Beykoz Belediyesi önüne bıraktı.





Hayvist Başkanı Asude Ustaoğlu, "Biz böyle mi kültür başkenti olduk. Köpekleri katlederek mi? Bu insanlık dışı birşey. Dört yavrusu olan anne köpeği öldürmüşler. Bu yavrular şimdi ne olacak? Yalnızca süt ile beslenmesi gerek. Her hayvansever köpeklere evinde bakacak yoksa bu yavrular ölür. Hayvan ölümlerinin sorumlusu belediyelerdir. Sadece Beykoz değil Büyükşehir Belediyesi bu katliamın sorumlusudur. Biz zaten haftada iki kez gelip bunların karınlarını doyuruyoruz. Bu yavrulara önce sevgi ile yaklaşan caniler, sonra onlara ekmeklerin arasında zehir vermişler" dedi.



Hayvanseverler daha sonra köpek leşlerini araçlarına koyarak konvoy halinde Beykoz Belediyesi önüne gitti ve bagajdan çıkardıkları 4 köpeğin ölüsünü belediye kapısı önüne koydular.



Bunun üzerine, belediye görevlileri ile hayvanseverler arasında gerginlik yaşandı.



Belediye görevlileri, "Başkanımız zaten böyle konulara çok hassas, belki belediyeyi sevmeyen birileri bu köpekleri öldürmüş olabilir" dedi.



Yaklaşık 1 saat belediye önünde eylem yapan hayvanseverler, daha sonra köpek leşlerini gömmek üzere tekrar ormanlık alana gitti.