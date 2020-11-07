Beykoz Belediyesi hakkında suç duyurusu: İhaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma

Beykoz Belediyesi'ni 2019 yılı Denetim Raporu’na göre kendi reklam alanlarını İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) ücret almadan kullandırdığı iddiası ile CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu şikayet etti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından ilçe belediyesi ve belediye encümeni işaret edildi.

Dilekçede, kanunen suç duyurusunda bulunması gerekenin belediye başkanlığı olduğu ancak bu şikâyeti yapmadığı belirtilerek “Harekete geçmemiş, işlenmiş olan suçların üzerini kapamıştır” denildi. Belediyelerin kendisine ait taşınmazları, istediklerine diledikleri fiyatla devredemeyecekleri belirtilen dilekçede, taşınmazların ihale yapılarak kiraya verilmesi gerektiği anlatıldı. Dilekçede, ilçe belediyesine ait Rüzgârlıbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki otopark nedeniyle belediyenin 250 bin 336 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

100 noktada toplam 300 adet sabit ve hareketli reklam alanı sağlandı



Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre dilekçede Canlı Tasarım Reklam Ajansı’na ihaleye çıkmadan Beykoz Belediyesi’ne ait 100 noktada toplam 300 adet sabit ve hareketli reklam alanı sağlandığı, firmanın da bu alanları kiraladığı anlatıldı.

Dilekçede, “Dolayısıyla Beykoz Belediyesi, Canlı Tasarım Reklam Ajansı’nı ihale yapılmaksızın sebepsiz olarak zenginleştirmiştir. Zenginleştirme bedeli hesaplandığında en son ay kira bedeli olan 54.641.30TL üzerinden hesaplama yapılırsa idare, Canlı Tasarım Reklam Ajansı’nı 2018 yılı (8 ay) + 2019 yılı (12 ay) = 1.092.826.00 TL sebepsiz zenginleştirmiştir” denildi. 2019 yılı hediyelik tatil seti yaptırılması ve dağıtım hizmeti alımı işinin, başka firmalardan teklif alınmadan sonuçlandırıldığı ve ilgili evraka ulaşılamadığının anlatıldığı dilekçede, “Asfalt serimi, bakımı ve onarım işi ihalesi için yaklaşık maliyet tutarı fiyat hesaplama endeksleri dikkate alınmadan yapılmış olduğundan ihale usulüne uygun yapılmamış, rekabet ve şeffaflık sağlanamamıştır. İhaleyi alan firmanın işi yapmadığı, alt yüklenici sıfatını haiz olduğunun görülmesi nedeniyle işbu ihale usulsüz ve hukuka aykırı niteliktedir. İdare, İHH vakfı tarafından yapılan reklam ve ilanın gelirini almamış, söz konusu gelirin elde edildiğine dair herhangi bir evrak sunamamış, kamu kaynaklarını koruyamamıştır” ifadeleri yer aldı.