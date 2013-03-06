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Sağlık

Beyinin en ayrıntılı görüntüleri yayınlandı

Katılımcılara farklı işler yaptırılırken beyinleri 2 teknik kullanılarak görüntülendi

06 Mart 2013 14:02

İnsan beyninin bugüne kadarki en ayrıntılı görüntüleri yayınlandı. Amerikalı bilim insanları, beyin yapılarının kişiliği ve yetenekleri nasıl belirlediğinin anlaşılmasına yönelik uluslararası proje kapsamında ayrıntılı beyin görüntülerini inceleyebildi.

"Human Connectome" adı verilen ve 5 yıl süren projeye Avrupa ve ABD'deki 10 merkezden bilim adamları katıldı. 1200 sağlıklı kişinin verileri toplanarak katılımcıların beyni gelişmiş sistemler sayesinde görüntülendi.

Araştırmaya imza atanlardan David Van Essen, ilk olarak 68 katılımcının beyin görüntülerinin yayınlandığını belirterek, 3 ayda bir düzenli olarak yayınlanacak görüntülerle proje sayesinde, bilim camiasının “beklemeden”, kişilerin davranışları ve “beyin devreleri” arasındaki bağlantıyı incelemeye başlayabileceğini vurguladı.

Essen, araştırma sonuçlarının, ruhsal hastalıkların kaynağı ve beyindeki değişimlerin inceleneceği başka araştırmalara da temel oluşturacağına dikkati çekti.

Katılımcılara farklı işler yaptırılırken beyinleri 2 teknik kullanılarak görüntülendi.

İlk tekniğin, sinir hücrelerinin bulunduğu, duyu organları ve beynin başka bölgelerinden gelen bilgiyi “işleyen” gri bölgedeki hareketlerin ortaya çıkmasını sağladığı belirtildi.

İkinci olarak myelin kılıfıyla çevrili sinir hücreleri liflerinin bulunduğu beyindeki beyaz bölgeyi kaplayan anatomik “devreler” gözler önüne serildi.

 

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